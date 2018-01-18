الجزائر تتقدم بمركز في تصنيف “الفيفا” الجديد !

قفز المنتخب الجزائري بمركز واحد في الترتيب العالمي لتصنيف “الفيفا” الذي نشره الإتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بشهر جانفي الجاري.

وإحتل المنتخب الوطني المركز الـ 57 عالميا في الترتيب العام بمجموع 585 نقطة، بعد أن استقر في المركز الـ 58 في شهر ديسمبر الماضي.

وعلى الصعيد الإفريقي يأتي المنتخب الجزائري في المرتبة الـ 10 خلف تونس (915 نقطة) والسينغال (875 نقطة) ومصر (814نقطة)، المغرب (748 نقطة)، وجمهورية الكونغو (715 نقطة) وبوركينا فاسو (709 نقطة) والكاميرون (707 نقطة) وغانا (659 نقطة) ونيجيريا (651 نقطة) ويتصدر منتخب ألمانيا التصنيف برصيد 1602 نقطة.

ويحتل المنتخب الجزائر المرتبة الرابعة عربيا بعد كل من تونس، مصر، والمغرب.