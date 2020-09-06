الجزائر تتكفل بنقل مواطنين هنود عبر رحلات خاصة

ستتكفل الحكومة الجزائرية بنقل قرابة ثلاثمائة مواطن هندي يتواجدون حاليا بالجزائر الى بلادهم عبر رحلات خاصة.

وقالت مصادر موثوقة من داخل مبنى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بأن إدارة المؤسسة من المرتقب أن تبرمج رحلتين خاصتين لنقل 250 شخص حامل للجنسية الهندية علقوا في الجزائر بسبب جائحة كورونا عبر رحلة أولى فيما سيتم نقل خلال الرحلة الثانية مائة شخص آخر.

كما ستبرمج شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الجمعة للقادم رحلة جوية إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجلاء الجزائريين العالقين هناك بسبب جائحة كورونا على متن طائرة من طراز “أيرباس 330” تتسع لثلاثمائة مقعد، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاصية بإجلاء كافة الجزائريين العالقين في الخارج.

وتخضع الحكومة الجزائرية الجزائريين العائدة إلى أراضيها منذ تفشي كورونا كوفيد 19، إلى حجلا صحي إجباري مدته أربعة عشر يوم للتأكد من عدم إصابة هؤلاء بالفيروس.