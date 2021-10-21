الجزائر تتلقى أزيد من مليون جرعة لقاح من الصين

تلقت الجزائر اليوم الخميس، الدفعة العاشرة من لقاحات “سينوفاك” المضادة لفيروس كورونا من الصين، وتتمثل في 1.296.000 جرعة.

وحسب بيان لـ”يونيسف الجزائر”، فإن هذه الدفعة هي جزء من 3.586.800 جرعة المرسلة هذا الأسبوع إلى الجزائر من قبل جمهورية الصين الشعبية.

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