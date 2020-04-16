الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين والإتحاد الإفريقي

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الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين والإتحاد الإفريقي
بقلم نادية بن طاهر

تلقت الجزائر اليوم الخميس، هبة من الحكومة الصينية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي متكونة أساسا من تجهيزات طبية.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء، تسلمت هذه الهبة، الصيدلية المركزية للمستشفيات بمطار هواري بومدين الدولي ليلة الأربعاء إلى الخميس.

وتتكون الهبة، من معدات وقائية واستكشاف، وأجهزة تنفس اصطناعية.

و تدخل هذه الهبة في إطار الهبات التي قدمتها مؤسسة رجل الأعمال الصيني جاك ما، بالتنسيق مع المركز الإفريقي للمراقبة والوقاية من الأمراض التابعة للاتحاد الافريقي، لكامل البلدان العضوة في الاتحاد الافريقي.

وتم نقل هذه الهبات للبلدان العضوة في الاتحاد الإفريقي، على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.


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