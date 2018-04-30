الجزائر تتوج بأول بطولة إفريقية لها في الكيك بوكسينغ

الرياضة
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الجزائر تتوج بأول بطولة إفريقية لها في الكيك بوكسينغ
بقلم كريم.تيغرمت

أحرز المنتخب الوطني أكابر (رجال ونساء)، اللقب الإفريقي لسنة 2018، في رياضة الكيك بوكسينغ، بعد احرازه لـ18 ميدالية، في البطولة التي احتضنتها الكاميرون.

وشارك المنتخب الجزائري في هذه البطولة التي جرت في الفترة ما بين 23 إلى 28 أفريل، بـ17 مصارع من بينهم 4 نساء.

وتمكن مصارعو المنتخب الجزائري، من إحراز 18 ميدالية، منها ثمانية ميداليات ذهبية، سبعة ميداليات فضية، إضافة لثلاثة ميداليات برونزية.

ويعد هذا اللقب الإفريقي، هو الأول للكيك بوكسينغ الجزائري، والذي أحرزه المنتخب الوطني، أمام 12 دولة شاركت في هذه الطبعة.

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