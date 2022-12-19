الجزائر تتوج بالبطولة الإفريقية للتجديف

توج المنتخب الوطني للتجديف، بالبطولة الإفريقية للتجديف (أكابر، وأقل من 23 عاما)، والتي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

وتمكن المنتخب الوطني للتديف من احراز هذا اللقب، بعد حصده أكبر عدد من الميداليات برصيد 16 ميدالية من المعادن الثلاثة.

كما نالت العناصر الوطنية تسعة ميداليات ذهبية، وخمس فضيات، بالإضافة لميداليتين برونزيتين، ضمن هذه البطولة.

وشهدت هذه البطولة الإفريقية مشاركة 12 دولة، بما فيها الجزائر، والتي كانت ممثلة بـ11 رياضيا، بقيادة المدرب الوطني رياض قاريدي.