الجزائر تتوج بالبطولة الإفريقية للفوفينام فيات فوداو

توج المنتخب الجزائري للفوفينام فيات فوداو، بالبطولة الإفريقية للاختصاص، والتي جرت بالقاعة البيضاوية “محمد بوضياف” بالجزائر العاصمة.

وجاء تتويج المنتخب الجزائري بهذا اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد حصده لـ40 ميدالية، منها 18 ذهبية.

كما تمكنت العناصر الوطنية للفوفينام فيات فوداو، من احراز 8 ميداليات فضية، بالإضافة 14 أخرى برونزية.

واظهرت عناصر المنتخب الوطني في هذه البطولة فرق شاسع عن نظرائهم من المنتخبات الإفريقية السبعة المشاركة في هذه الطبعة.