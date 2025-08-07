الجزائر تتوج بثلاث ميداليات في المسابقة الدولية للروبوت والذكاء الاصطناعي بكوريا الجنوبية

شاركت الجزائر في فعاليات المسابقة الدولية للشباب في الروبوت والذكاء الاصطناعي (IYRC 2025) التي نظِّمت بكوريا الجنوبية يومي 5 و6 أوت الجاري.

وحسب بيانٍ لوزارة التربية الوطنية، فقد سجل الفريق الوطني حضورًا مشرّفًا، توّج بثلاث ميداليات عالمية:

- الميدالية الذهبية (المرتبة الأولى): عن مشروع MEDICart – روبوت ذكي يقدم حلولاً متقدمة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الرؤية الحاسوبية.

-الميدالية الفضية (المرتبة الثانية): عن مشروع ECOSORT – روبوت بيئي ذكي يساهم في تصنيف النفايات تلقائيًا ويعَدّ نموذجًا للاستدامة البيئية.

-الميدالية البرونزية (المرتبة الثالثة): عن مشروع Smart Zoo – نظام ذكي يعتمد على إنترنت الأشياء للعناية التلقائية بالحيوانات.

وأكد البيان أن تميز أبناء الجزائر في هذه التظاهرة التي شاركت فيها أكثر من 30 دولة. وتمثيل الجزائر ورفع رايتها بنتائج تعكس روح الإبداع والكفاءة التي تزخر بها المدرسة الجزائرية.

وفي هذا الصدد، عبّرت وزارة التربية الوطنية عن اعتزازها العميق بهذا الإنجاز النوعي. مؤكدة التزامها بمواصلة رعاية وتشجيع التلاميذ المشاركين في التظاهرات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية. إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في العقول الشابة لبناء مدرسة الجودة.

وبمناسبة تتويج الفريق الجزائري بهذا الفوز واستحقاق هذه الميداليات، هنّأ وزير التربية الوطنية أعضاء الفريق المشارك وتمنى لهم المزيد من النجاحات في المسابقات الدولية. ودعا كل النوادي العلمية إلى شحذ الهمم لتشريف الجزائر في مختلف الاستحقاقات الوطنية والإقليمية والدولية.