الجزائر تتوج بجائزة “أفضل منتوج مبدع” في مسابقة إنجاز العرب

تمكن طلبة جامعيين جزائريين من معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك ببومرداس، من الفوز بجائزة “أفضل منتوج مبدع”، في مسابقة “إنجاز العرب”.

وحسب بيان لمنظمة “إنجاز الجزائر”، فقد فاز فريق من طلبة جامعيين جزائريين يدعى فريق “آي تي دروبس ITDROPS” بالجائزة، وهم الممثل الوحيد للجزائر.

وشهدت هذه المسابقة في طبعتها الـ14، رقمنة كاملة في أحداثها ومشاركة الطلبة الجزائريين على مدى شهر كامل في عدة تحديات مع شركات عالمية كبرى.

ومن بين هذه الشركات: “شنايدر الكتريك” و”ماستر كارت” و”سيتي بنك” و”انفست كورب” و”فيديكس” و”جوجل”.

وتم إنشاء الفرقة الطلابية، “اي تي دروبس” ، أثناء جائحة كورونا، مما ألهمهم أن ينشئوا مشروعا يجمع بين التكنولوجيا والنظافة العامة.

وتجسد المشروع، في إنشاء منتوج مبتكر يوفر بطريقة سريعة، واقتصادية تعقيم كامل لليدين كحل لمكافحة فيروس كوفيد-19.