الجزائر تتوج بجائزة التميز العربي في الأداء النهوضي الثقافي

تحصلت الجزائر على جائزة التميز العربي في الأداء النهضوي الثقافي، أمس الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، نقلته “واج”، جاء تتويج الجزائر بهذه الجائزة تثمينا لجهودها المتواصلة في تحقيق التنمية الثقافية.

بالإضافة إلى دعم الجزائر القوي، للعمل الثقافي العربي المشترك.

وتم إقامة حفل التسليم بمقر جامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي الخامس للثقافة والإبداع الذي نظمته إدارة “الثقافة وحوار الحضارات”، بالتنسيق مع المركز العربي للثقافة والإعلام.

وشهد الحفل، حضور دبلوماسي وثقافي رفيع المستوى يتقدمهم رئيس المركز العربي للثقافة والإعلام عبد الله الخشرمي.

كما حضر الحفل، الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، والأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى.