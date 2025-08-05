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الرياضة

الجزائر تتوج بدورة “الألعاب الإفريقية المدرسية”

بقلم محمد لمين صحراوي
الجزائر تتوج بدورة “الألعاب الإفريقية المدرسية”
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توُجت الجزائر، بلقب النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية، التي جرت في الفترة ما بين الـ 26 جويلية الماضي والـ 5 أوت الجاري، بكل من قسنطينة وسكيكدة وسطيف وعنابة.

وتصدرت الجزائر، جدول الميداليات بعد 9 أيام من المنافسة برصيد 245 ميدالية. بواقع 103 دهبية و80 فضية و62 برونزية.

وتقدمت بفارق كبير عن أقرب الملاحقين مصر. التي حلت في الوصافة بمجموع 115 ميدالية. منها 59 دهبية إلى جانب 33 فضية و23 برونزية.

بينما عاد المركز الثالث في الألعاب الإفريقية المدرسية 2025، لتونس، التي جمعت 155 ميدالية، موزعة على 34 ذهبية و69 فضية مقابل 52 برونزية.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎رسية المد الإفريقية الألعاب GAMES My time Calendar Venue time Disciplines Athletes & Teams Medals Reports Medals- میدالیات Rank Choose sport... Country ALG Algeria 2 EGY Egypt Gold 3 Silver Bronze 103 TUN Tunisia Total 81 4 61 59 245 NGR Nigeria 33 5 23 34 115 KEN Kenya 69 6 52 6 155 CHA Chad 10 7 9 5 25 GAM Gambia 1 8 5 5 11 NAM Namibia 1 9 3 9 3 5 COD Democratic Republic 10 4 Congo 12 2 GHA Chana 5 15 2 22 4 3 9 2 3 9 14‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/4nXe6
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