الجزائر تتوج بدورة “الألعاب الإفريقية المدرسية”

توُجت الجزائر، بلقب النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية، التي جرت في الفترة ما بين الـ 26 جويلية الماضي والـ 5 أوت الجاري، بكل من قسنطينة وسكيكدة وسطيف وعنابة.

وتصدرت الجزائر، جدول الميداليات بعد 9 أيام من المنافسة برصيد 245 ميدالية. بواقع 103 دهبية و80 فضية و62 برونزية.

وتقدمت بفارق كبير عن أقرب الملاحقين مصر. التي حلت في الوصافة بمجموع 115 ميدالية. منها 59 دهبية إلى جانب 33 فضية و23 برونزية.

بينما عاد المركز الثالث في الألعاب الإفريقية المدرسية 2025، لتونس، التي جمعت 155 ميدالية، موزعة على 34 ذهبية و69 فضية مقابل 52 برونزية.