الجزائر تتوج بطل إفريقيا للسباحة في دورة تونس

كشف الإتحاد الجزائري للسباحة عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأربعاء، عن تتويج الجزائر بطل إفريقيا للسباحة في صنف الذكور للدورة 15 لبطولة إفريقيا.

وجرت فعاليات البطولة الإفريقية في تونس، أين عرفت تألق البطل الجزائري جواد صيود. صاحب أكبر عدد من الميداليات.

كما أبدى الاتحاد الجزائري للسباحة فخره الكبير بالسباحين الذي وصفهم بـ “الأبطال” متمنيا تتويجات أخرى مستقبلا.

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