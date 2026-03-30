الجزائر تتوج بلقب دورة داكار لـ “الجيدو”

انهى المنتخب الوطني لـ”الجيدو” أكابر ذكور وإناث، الدورة المفتوحة لداكار 2026، في صدارة الترتيب العالم، ليتوج باللقب بفارق كبير عن أقرب الملاحقين.

وحصد الجيدو الجزائري 27 ميدالية بواقع 8 ذهبيات,، و7 فضيات و12 برونزية، في المنافسات التي جرت أمس الأحد، بالعاصمة السنغالية “داكار” بمشاركة 26 دولة.

وشاركت الجزائر في هذه الدورة بـ 31 مصارعا، من بينهم 20 ذكورا و11 إناثا. كأكثر دولة تمثيلا في الدورة، متبوعة بالسنغال بـ 26 مصارعا ثم أنغولا بـ 14.

وحل منتخب الهند في وصافة الدورة، بحصده 3 ميداليات، بواقع ذهبتين وبرونزية. بينما جاء منتخب الكاميرون، ثالثا بميداليتين ذهبتين، متبوعا بالولايات المتحدة الأمريكية. بـ 5 ميداليات واحدة ذهبية مقابل 3 فضيات وبرونزية، فيما حلت مدغشقر في المركز الخامس بميدالية ذهبية.