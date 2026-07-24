الجزائر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي ابتداءً من أوت 2026

تتولى الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي رسميا ابتداء من الفاتح أوت 2026 .

وبهذه المناسبة أعدت الجزائر برنامجا عمليا لرئاسة المجلس خلال شهر أوت وهو ما يعكس أولويات القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن.

وأيضا برنامجا يستجيب لمختلف التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية التي تواجهها من خلال حزمة من الاجتماعات والمشاورات المؤسساتية والتواجد الميداني

وتأتي رئاسة الجزائر لهذه الهيئة الإفريقية في إطار إلتزاماتهــا القاريــة ومساعيها المتواصلــة للدفاع عن مبادئ الاتحاد الإفريقـي وأهدافه. وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن في القارة والتسوية السلمية للنزاعات وتعزيز التضامن والعمل الإفريقي المشترك المنبثقة من سياستهــا الخارجيــة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتؤكد الجزائر أن رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقي سيشكل فرصة جديدة لتعزيز دور المجلس و فعاليته في الإستجابة للتحديات المتعددة التي تواجه القارة. وهذا من خلال إعتماد مقاربة استباقية قائمة على الوقاية من النزاعات وبناء منظومة متكاملة تربط الإنذار المبكر بالاستجابة السريعة ودعم مسارات الوساطة والحلول السلمية.

كما تجد الجزائر إلتزامها الراسخ بتكريس مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية وتعزيز العمل الإفريقي المشترك بما يسهم في توطيد السلم والأمن والاستقرار في ربوع القارة تحقيقا لتطلعات الشعوب الإفريقية وأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.