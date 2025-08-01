الجزائر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي

إنتخبت الجزائر، لتتولى، إبتداء من اليوم الجمعة، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي.

وستتولى الجزائر، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، طيلة شهر أوت الجاري.

وستكرس الجزائر، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لدفع أجندة السلم والأمن للمنظمة الإفريقية.

كما ستعمل الجزائر، خلال فترة رئاستها مع باقي الدول الأعضاء في المجلس من أجل تناول التحديات الأمنية الحالية في القارة.

وستشهد الرئاسة الجزائرية، اجتماعات مهمة تتناول الأوضاع في السودان وجنوب السودان.

الاجتماعات ستشهد جلسات موضوعاتية أخرى تتصل بالحوكمة ونظام الإنذار المبكر في شقه المتعلق بالتنسيق بين كل من الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”.

ويتضمن برنامج عمل رئاسة الجزائر، اجتماعا لدراسة الإطار المرجعي للجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والسلم.