الجزائر تثمن الإنجازات المحرزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين خلال السنوات الأخيرة

يقوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة دولة إلى الصين خلال الفترة من 17 إلى 21 جويلية 2023. بدعوة كريمة من شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية،

وعقد الرئيسان تبون وشي جين بينغ مباحثات في أجواء سادتها روح الصداقة والتفاهم التام.

كما استقبل رئيس الجمهورية كلا من لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. وتشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وقام الرئيسان باستعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين. والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة.

كما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقد أعرب الرئيسان عن تقديرهما للتعاون المُثمر بين الجانبين على المُستوى الثنائي وفي المحافل الدولية

كما أشارا إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، تزامنا مع احتفال الدولتين الصديقتين هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

وهنّأ الجانب الجزائري الصين على نجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. وبالنتائج الإيجابية الهامة التي أفضت إليها أشغال الدورتين السنويتين في الصين. وخاصة منها قرار تجديد الثقة في السيد شي جين بينغ لعهدة جديدة بصفته رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وثمّن الجانب الجزائري الإنجازات المحرزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين خلال السنوات الأخيرة. تحت القيادة الرشيدة للرئيس شي جين بينغ، متمنيا أن يحقق الشعب الصيني المزيد من التقدم والرفاه.