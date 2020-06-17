الجزائر تثمن تعهد الرئيس الصيني بجعل أي لقاحات يتم تطويرها ضد كورونا ملكية عمومية عالمية

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالجهود التي خص بها الرئيس الصيني القارة الافريقية، خلال مشاركته في الدورة 73 من الجمعية العالمية للصحة خصوصا بدعوته للمجتمع الدولي إعطا ء البلدان الإفريقية الاولوية القصوى في مكافحة الجائحة

وشدد الرئيس تبون على أهمية وصول اللقاحات الى الدول الافريقية خصوصا النامية، بشكل منصف وفعال وفي الوقت المناسب.

وثمن رئيس الجمهورية، تعهد الرئيس الصيني بجعل اي لقاحات يتم تطويرها في الصين ضد جائحة كورونا ملكية عمومية عالمية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الأزمة الصحية الحالية تنبئ بإحداث تغييرات كبيرة ببنية العلاقات الدولية.

وقال الرئيس تبون “لا تزال العديد من المناطق في قارتنا تحتاج الى المساعدة في مواجهة جائحة كورونا”.

ودعا رئيس الجمهورية، المؤسسات الدولية المالية إلى فك الخناق عن الدول النامية خاصة منها الافريقية، للتخفيف من عبء ديونها ومرافقتها في سياستها الوطنية لما بعد الجائحة.