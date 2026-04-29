الجزائر تجدّد التزامها داخل منظمة أوبك وأوبك+ وتؤكد دعم استقرار سوق النفط العالمية

جدّدت الجزائر ، في بيان صادر عن وزارة المحروقات، التزامها الثابت داخل منظمة “أوبك” وكذا ضمن إطار “أوبك+”. معتبرةً هذين الإطارين ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وأكدت الجزائر أن المنظمة تواصل أداء دورها الاستراتيجي في الدفاع عن مصالح الدول المنتجة، والحفاظ على توازن الأسواق.

إلى جانب ترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة، بما يسهم في الاستجابة المنتظمة للطلب العالمي ومواكبة النمو الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن ارتباط الجزائر بمنظمة أوبك يبقى تاريخيا وهيكليا. إذ تحرص على الالتزام بمبادئ التضامن والتشاور والانضباط الجماعي داخل المنظمة.

كما أبرزت الجزائر، مع اقتراب الذكرى العاشرة لـ“اتفاق الجزائر” الذي مهّد لإطلاق إعلان التعاون (أوبك+)، أن القرارات التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي. بفضل تماسك الدول الأعضاء داخل أوبك وخارجها، لعبت دورا حاسما في الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية ودعم ديناميكية الاقتصاد العالمي.

وفي ختام البيان، جدّدت الجزائر إرادتها في مواصلة وتعزيز التزامها ضمن أوبك وأوبك+، بروح المسؤولية الجماعية والتنسيق المستمر، خدمةً لاستقرار دائم للأسواق النفطية.