الجزائر تجدد تضامنها التام مع قطر

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بالدوحة، محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، جدد وزير الدولة بهذه المناسبة التعبير عن تضامن الجزائر التام مع دولة قطر على إثر العدوان الاسرائيلي. الذي تعرضت له واستعرض معه المساعي الدبلوماسية التي تمت بالتنسيق بين الطرفين. على مستوى مجلس الأمن الأممي في أعقاب هذا العدوان.

من جهة أخرى، بحث الطرفان مختلف جوانب علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين وأشادا بالمستوى الرفيع. الذي بلغته بفضل العناية السامية التي تحظى بها من لدن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأخيه حضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لنفس البيان.

