الجزائر تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

اكدت الجزائر قيادةً وشعبًا تضامنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته للاحتلال الصهيوني. وخططه الإجرامية الرامية إلى تهجيره.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن الجزائر تجدّد دعمها الدائم والثابت للشعب الفلسطيني في هذه المحن. وفي الدفاع عن أرضه وكرامته والذود عن حقه في إقامة دولته المستقلة.

وجاء في بيان الخارجية “الشعب الجزائري يستذكر “يوم الأرض” المصادف لــ 30 مارس من كل سنة. والذي يرمز لتشبث الشعب الفلسطيني الشقيق بأرضه ويجسد أسمى معاني التضحية في سبيلها.

وأضاف بيان الخارجية “منذ 48 سنة خلت وقف الشعب الفلسطيني ضد قرار العدو الغاشم الداعي إلى مصادرة أراضيه. ضمن نزعته وسياسته التوسعية الرعناء مستعينا بلغة الرصاص والترهيب. التي خلفت العشرات من الضحايا بين الشهداء والجرحى كما كان ديدنه دوما منذ أن غرس ككيان استيطاني إرهـابي في أرض فلسطين الأبية”.

وتابع بيان الخارجية “يُحيي الشعب الفلسطيني الشقيق ومعه أحرار العالم هذه الذكرى في ظل إمعان العدو الصهيوني. في القتل والتهجير القسري والتجويع في تحد سافر للقرارات والقوانين والأعراف الدولية وإرادة الشعوب”.

وختم بيان الخارجية “بالرغم من كون ممارسات العدو الصهـوني الإرهابي تضاهي في بشاعتها غير المسبوقة جرائم الحرب. والجرائم ضد الإنسانية إلا أن المجموعة الدولية تقف عاجزة عن محاسبته وإرغامه على وقف جرائمه”.