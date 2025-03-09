الجزائر تجدد حرصها على تكثيف التنسيق مع البرتغال حول القضايا الإقليمية والدولية

جددت الجزائر حرصها على مواصلة العمل مع الطرف البرتغالي قصد الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين إلى مستويات أرحب، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء هذا خلال إحياء الجزائر، يوم 7 مارس 2025 الذكرى الخمسين لإقامة علاقاتها الدبلوماسية مع البرتغال. وكذا الذكرى العشرين للتوقيع على معاهدة حسن الجوار، واستذكرت بهذه المناسبة عمق العلاقات التي تربط البلدين. والشعبين الجزائري والبرتغالي التي تمتد جذورها عبر التاريخ، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الاحتفاء بهذين الحدثين الهامين يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في شتى الميادين. لاسيما على ضوء الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى جمهورية البرتغال في شهر ماي 2023. والتي أفضت إلى نتائج مشجعة، خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين الجزائري والبرتغالي وهي الزيارة. التي تكلل مسارا حافلا من التواصل المكثف على أعلى مستوى بين البلدين.

وبهذه المناسبة، جددت الجزائر حرصها على مواصلة العمل مع الطرف البرتغالي قصد الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة. بين البلدين إلى مستويات أرحب، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما من شأنه تعزيز الالتزام بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخدمة قضايا السلم والأمن في كل ربوع العالم.

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