الجزائر تجدد دعمها لرئاسة موريتانيا للإتحاد الإفريقي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد سالم ولد مرزوك.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، شكل الذي جاء في إطار مشاركة عطاف في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي. فرصة لتجديد دعم الجزائر لرئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية للاتحاد الافريقي خلال العام الحالي وقيادتها للعمل الافريقي المشترك. نحو تفعيل الجهود الجماعية في مواجهة التحديات التي تواجهها دول وشعوب القارة في المرحلة الراهنة.

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