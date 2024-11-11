الجزائر تجدد دعمها للفلسطينيين ومواصلة العمل لنصرة القضية الفلسطينية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، لقاءً ثنائيا مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة، محمد مصطفى.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، سمح اللقاء الذي جرى قُبيل انطلاق أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض. ببحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وما صاحبه من تصعيد اسرائيلي متعدد الجبهات في المنطقة.

حيث جدد الوزير أحمد عطاف، تضامن الجزائرالمطلق ودعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة. وأكد التزام بلادنا بمواصلة العمل، من موقعها بمجلس الأمن، من أجل نصرة القضية الفلسطينية والدفع بكافة المساعي والجهود. التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف.

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