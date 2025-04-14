الجزائر تجدد دعمها لمفوضية الاتحاد الإفريقي 

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمدعطاف، اليوم بأديسأبابا، محادثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي African Union محمود علي يوسف، وهذا عشية مشاركته في أشغال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، جدد عطاف بهذه المناسبة، تهانيه لمحمود علي يوسف، على إثر توليه رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي. مؤكدا له استعداد الجزائر التام لمده بكافة أشكال الدعم خلال اضطلاعه بمهامه النبيلة خدمة لقضايا السلم والتنمية والتكامل في إفريقيا.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الصعيد القاري. وبحث آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الإفريقي بما يكفل تضافر الجهود لمجابهة مختلف التحديات. التي تواجه القارة الإفريقية، وفق البيان ذاته.

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