الجزائر تجدد دعوتها لكل من أوكرانيا وروسيا إلى وضع حدّ للحرب

جدّدت الجزائر، اليوم، دعوتها لكل من أوكرانيا وروسيا إلى وضع حدّ للحرب.

وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمة ألقاها: “نجدد دعوتنا للطرفين من أجل المشاركة في حوار حقيقي ومفاوضات بهدف وضع حد لهذه الحرب”.

وخلال ترأس الجزائر مجلس الأمن الدولي، على مدار جانفي الجاري، رافع بن جامع في اجتماع خصّص لمسألة “الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا”، لإنهاء الحرب المستمرة منذ فيفري 2022.

وتابع بن جامع: “يتعين على روسيا وأوكرانيا والمجتمع المدني إعطاء فرصة حقيقية لحوار شامل وبناء لتحقيق نتائج”.

كما شجع بن جامع الطرفين على العمل نحو حل عادل ومستدام، وقال بهذا الخصوص: “نشجّع الطرفين على توجيه جهودهما نحو حل عادل ومستدام على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أنّ هذا الحل من شأنه الاستجابة للانشغالات الأمنية لجميع الأطراف.

كما حث بن جامع، الطرفين على تحقيق تقدم نحو وقف تصعيد التوترات، داعياً إياهما إلى ضمان أمن السكان المدنيين كأولوية.

وقال بن جامع: “ندعو مرة أخرى طرفي النزاع إلى وقف الأعمال العدائية دون أي شروط”.

وأكد بن جامع: “الجزائر تجدّد دعوتها لروسيا وأوكرانيا إلى الوفاء كلياً بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي”، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتابع بن جامع أنه “يتعين تجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في جميع الظروف”. بالإضافة إلى “أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية لكلا الطرفين”.

وأضاف ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أنه من الضروري عكس هذا الاتجاه والتحرك نحو تهدئة التوترات.

واعتبر بن جامع أنّ “التصعيد لم تكن له حتى الآن سوى نتائج سلبية على السكان المدنيين”.

وأعرب بن جامع عن أسفه للتدهور المستمر للوضع ميدانياً، مؤكداً: “لا نرى شيئاً ملموساً حتى اليوم في اتجاه وقف التصعيد”.

واسترسل بن جامع: “رغم النداءات العديدة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وضبط النفس والشروع في الحوار، فإنّ الوضع يظل مقلقاً جداً”.

وذكر ممثل الجزائر الأممي أنّ “هذه الحرب أودت بحياة أرواح بريئة وتسببت في معاناة كبيرة ونزوح السكان وتدمير منشآت مهمة”.

وانتهى إلى أنّ الانعكاسات الاقتصادية باتت تظهر آثارها على الصعيد العالمي، خاصةً في البلدان النامية.