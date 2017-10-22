الجزائر تجدد مساندتها للشعب الصحراوي

دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة ، نور الدين جعفر أوروبا إلى المساهمة في تسوية قضايا تصفية الاستعمار، لاسيما بالصحراء الغربية المحتلة.

مجددا مساندة الجزائر اللا مشروطة لنضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير و حماية موارده الطبيعية.

وخلال الندوة الأوروبية ال42 للتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقدة بباريس، دعا جعفر “أوروبا الحريات و حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها”.

مستوقفا اوروبا للرد على موقفها من نزاع الصحراء الغربية وكفاح الشعب الصحراوي من أجل استقلالها.

وقال جعفر، إن “الهدف من نشاطنا كممثل عن الشعب الجزائري هو إعطاء صورة واضحة عن القضية الصحراوية التي تواجه تعتيما إعلاميا في أوروبا، وإقناع البلدان الأوربية على مساندة الحل المتمثل في إجراء استفتاء من أجل تسوية هذا النزاع”.