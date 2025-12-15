الجزائر تجدد من جنيف التزامها بدعم اللاجئين الصحراويين وتعزيز التضامن الدولي

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الوفد الجزائري المشارك في اجتماع مراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ تعهدات المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد بـ جنيف، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025.

وفي مداخلته خلال اليوم الأول من أشغال الاجتماع، جدّد الأمين العام التزام الجزائر الراسخ بمبادئ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات. في ظل سياق دولي يواجه العديد من التحديات الراهنة، يتسم بتفاقم الأزمات الإنسانية وتزايد أعداد النازحين قسرا في ظل تراجع للموارد المخصصة للعمل الإنساني، مما ينذر بفجوات تمويلية هائلة.

وأكد لوناس مقرمان، أن الجزائر، وانطلاقا من مبادئها الثابتة والتزاماتها الإنسانية، تواصل منذ أكثر من خمسة عقود احتضان اللاجئين الصحراويين على أراضيها. وتوفير الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الأممية والمنظمات الشريكة. مبرزا أن هذا الجهد المتواصل يهدف إلى صون كرامة اللاجئين وضمان استمرار الخدمات الأساسية إلى غاية التوصل إلى حل عادل ودائم يتيح لهم العودة الطوعية والكريمة إلى بلادهم.

وفي هذا السياق، شدّد الأمين العام على ضرورة التصدي للأسباب العميقة المؤدية إلى اللجوء القسري بما في ذلك النزاعات والاستعمار.داعيا إلى مقاربة متوازنة تقوم على الجمع بين المساعدة الإنسانية والحماية والحلول المستدامة. كما أكد، بهذه المناسبة، على مسؤولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية في التعاطي مع أوضاع اللجوء الناتجة عن الاحتلال أو النزاعات غير المحسومة، ولا سيّما ما يتعلق باللاجئين الصحراويين، في إطار احترام مبادئ الشرعية الدولية.

هذا، واستعرض رئيس الوفد التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات التي قدمتها الجزائر خلال المنتدى العالمي للاجئين 2023، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية، إلى جانب الجهود الجارية لإعداد قانون وطني شامل للجوء، منسجم مع المعايير الدولية ويحترم متطلبات السيادة الوطنية، منوها بمواصلة بلادنا اضطلاعها بدورها المسؤول والفاعل في دعم العمل الإنساني والدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة.