الجزائر تجدد موقفها الحريص على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا

جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، حرص الجزائر على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وتحدث هاني، خلال تدخله في أشغال منتدى روما والحوار المتوسطي المنعقد بالعاصمة الإيطالية، عن الوضع في ليبيا، أين جدد موقف الجزائر الحريص على عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الجا.

كما جدد ذات المتحدث، تمسك الجزائر بإجراء الانتخابات المزمع تنظيمها آخر هذا الشهر. مؤكدا أن الجزائر ترى في هذه الاستحقاقات السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

كما اعتبر ممثل الجزائر أن الحوار المتوسطي يشكل حلا من الحلول المتاحة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المنطقة. لاسيما منها الأمن والهجرة غير المشروعة وكذا مشاكل البيئة التي طرحت أثناء قمة المناخ 26 COP.

ودعا هاني، إلى تفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية بما يخدم رفاهية مجتمعات دول حوض المتوسط ورفع مستوى معيشتها.

وعلى مستوى آخر، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الحوار المتوسطي يتيح أيضا الفرصة لبحث الحلول الممكنة للأزمات التي تشهدها بعض بلدان المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية كان قد أجرى على هامش أشغال هذا المنتدى لقاء مع نظيره رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

طالع أيضا:

طالع أيضا: