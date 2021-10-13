الجزائر تجدّد تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

جدّدت الجزائر، تمسّكها بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها .

وألقى سفير الجزائر ببلغراد عبدالحميد شبشوب، كلمة باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. خلال الإجتماع الثاني لمجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة. برئاسة وزير شؤون خارجية فنزويلا، فيليكس بلاسينسيا غونزاليس. الذي انعقد على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز.

وأكد السفير شبشوب، “تمسك الجزائر بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول والإستقلال السياسي. إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحل النزاعات بالطرق السلمية”.

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وأشار إلى “ضرورة العمل بلا كلل للتأكد من أن تسود قيم الحوار والتسامح والتضامن”. مؤكدا على الحاجة إلى تعددية فعالة وشاملة. تشارك فيها جميع المناطق وكل الدول على قدم المساواة”. كما ألح على أنه “يجب سماع جميع الأصوات ، وليس صوت الأقوى”. مضيفا أن الثقة والشمولية والحوار لاتزال تمثل المفتاح لتوطيد العمل المتعدد الأطراف والحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة”.

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