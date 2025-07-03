الجزائر تجدّد دعمها الثابت لجهود السلام والاستقرار في الصومال

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السّلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وانعقد الاجتماع في دورته الـ1287، المخصّص لبحث تطورات الوضع في الصومال وسير عمليات بعثة الدعم التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM).

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن. وأيضا ووزير الشؤون الخارجية الصومالي، ووممثل الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وخلال مداخلتها، جدّدت منصوري، التزام الجزائر الثابت بدعم جهود السلام والاستقرار في الصومال. وحرص الجزائر على مواصلة مرافقة الصومال في جهوده لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. بما يسهم في إرساء السلم والأمن المستدامين في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي برمتها.