الجزائر تجدّد دعمها لحلّ ليبي–ليبي خلال استقبال مبعوث الدبيبة

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجيّة، لوناس مقرمان، صبيحة اليوم بمقر الوزارة، الأمين العام لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنيّة اللّيبيّة، راشد صالح الصّغير أبو غفّة، بصفته مبعوثا خاصّا لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنيّة بدولة ليبيا، عبد الحميد الدبيبة.

تأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وحسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تناول الطرفان، خلال هذا اللّقاء، واقع العلاقات الثنائية والسّبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تمّ، بهذه المناسبة، التطرق إلى تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا، والتنويه بمواقف الجزائر الدّاعمة لإيجاد حل ليبي-ليبي، بما يكفل وحدة ليبيا واستقرارها، بعيدا عن التدخلات الخارجية.