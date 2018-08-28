الجزائر تجري محادثات سرية مع روسيا لإقتناء 14 مقاتلة ميغ-29ام/ام

تجري الجزائر محادثات سرية مع روسيا، لشراء 14 مقاتلة ميغ-29ام/ام بمبلغ يصل الى 800 مليون دولار حسبما كشفت عنه صحيفة “كوميرسانت “.
وأشارت الصحيفة الروسية، إلى أن وفدا جزائريا حضر الأسبوع الماضي منتدى “الجيش-2018” في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وناقش مسائل متعلقة بتوريد الأسلحة مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.
وتعد الجزائر إحدى أكبر الدول المستوردة للطائرات الروسية، إذ زودت قواتها الجوية خلال الـ10 سنوات الأخيرة بـ58 مقاتلة “سو-30 أم كي أ” و14 مروحية نقل “مي – 26 تي 2” و16 طائرة تدريبية قتالية من طراز “ياك-130”.
يذكر أن المقاتلات الروسية الجديدة قد تحل محل المقاتلات السوفيتية المستعملة من طراز “ميغ-29 إس” الموجودة في حوزة القوات الجوية الجزائرية.
التعليقات (2)
لو كان انجزو بهاذ المبلغ طرق في الصحراء اوسسك حديدية في الصحراء افضل من ملء خزانات العسكر بالخردة الروسية
ناس تشري في حاملات الطائرات ونحن مزلنا روطار نشرو الطائرات
شفو المصريين شراو زوج حاملات الطائرات
و نحن لا نملك واحدة حتى للاسف
يجب علينا ان نشتري واحد على الاقل ترتيب جيشنا يصبح من الأولين عالميا الجيش الجزائري يستاهل حاملات الطائرات