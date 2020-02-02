الجزائر تجلي طلبة ليبيين من الصين

تقوم، السلطات الجزائرية، بإجلاء طلبة ليبيين، ضمن الرحلة المخصصة لنقل المواطنين الجزائريين من ووهان الصينية الى الجزائر.

وحسب بيان من الرئاسة الجزائرية، فإن رئيس الجمهورية أمر بترحيل الرعايا الليبيين ضمن نفس الرحلة الجزائرية الخاصة، التي تقل تونسيين وجزائريين، بطلب من السلطات الليبية.

وشرعت السلطات الجزائرية في إجلاء أبناء الجالية الجزائرية بمدينة ووهان الصينية.

وأقلعت رحلة خاصة للجوية الجزائرية، باتجاه ووهان الصينية، على الساعة الرابعة صباحا، على أن تعود غدا الاثنين.

للإشارة الرحلة الخاصة ستتكفل بإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلبة.

ونقلت الوكالة، عن تصريح المدير العام للوقاية وترقية الصحة الدكتور جمال فورار، أن الطائرة تقل على متنها طاقما طبيا متخصصا.

للتذكير، ناشد الطلبة الجزائريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية السلطات الجزائرية باجلائهم بعد تأزم الوضع في المنطقة بعد انتشار فيروس كورونا.