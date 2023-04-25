الجزائر تجلي 22 مواطنا سوريا من السودان

تقدم سفير الجمهورية العربية السورية، بالشكر الجزيل والإمتنان لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان.

وقال سفير الجمهورية العربية السورية، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية “لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا. في محنتها القاسية وكذا موقفها وإصرارها على حضور سوريا القمة العربية”.

وأضاف سفير الجمهورية العربية السورية “سوريا تسعى بالتفاهم مع الجزائر. إلى تعزيز العلاقات العربية الثنائية قبل عودتها لحضور القمة العربية”.

وقد أجلت طائرة تابعة للقوات الجوية، اليوم الثلاثاء، الرعايا الجزائريين من مطار “بورتسودان” الدولي نحو الجزائر. وكذا طاقم سفارة الجزائر في الخرطوم.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان. والراغبين في مغادرة البلد، وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم، ابتداء من اليوم 24 أفريل 2023.

كما افادت، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها، أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق. وهذا عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة الأمين العام للوزارة.

في حين، دعت المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر. والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.