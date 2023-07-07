الجزائر تحافظ على صدارتها في البطولة العربية

نجحت الجزائر في تعزيز رصيدها بعدة ميداليات من المعادن الثلاثة، ما مكنها من المحافظة على صدارتها للمنتخبات المشاركة في الألعاب العربية.

وتتواجد الجزائر في المركز الأول من ناحية الميداليات المحصلة إلى حد الآن في الألعاب العربية برصيد 45 ميدالية، منها 24 ذهبية.

كما تواجدت دولة البحرين في المركز الثاني، برصيد 19 ميدالية، منها 10 ذهبيات، تليها تونس بـ31 ميداليات منها أربعة ذهبيات، بفارق كبير جداً عن الجزائر.