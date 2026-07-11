إعــــلانات
فن وثقافة

الجزائر تحتضن أول مهرجان إفريقي للمسرح الجامعي

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر تحتضن أول مهرجان إفريقي للمسرح الجامعي
  • 61
  • 0

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، أن الجزائر تستعد لاحتضان الطبعة الأولى من مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، فمن المقرر تنظيم المهرجان خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جويلية الجاري، بالجزائر العاصمة.

ويأتي هذا المهرجان، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والفنون.

وتحمل الطبعة الأولى لهذا المهرجان شعار “إفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/QrmqB
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر