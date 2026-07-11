الجزائر تحتضن أول مهرجان إفريقي للمسرح الجامعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، أن الجزائر تستعد لاحتضان الطبعة الأولى من مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، فمن المقرر تنظيم المهرجان خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جويلية الجاري، بالجزائر العاصمة.

ويأتي هذا المهرجان، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والفنون.

وتحمل الطبعة الأولى لهذا المهرجان شعار “إفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي”.