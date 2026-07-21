الجزائر تحتضن اجتماعا إقليميا لوكالات ترقية الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن تنظيم لقاء إقليمي لفائدة وكالات ترقية الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار (WAIPA)، وذلك نهاية شهر سبتمبر 2026 بالجزائر العاصمة.

وجاء الإعلان خلال مشاركة الوكالة، بصفتها مديرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار، ممثلة في مديرها العام عمر ركاش، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في الدورة الخامسة للجنة الفرعية التابعة للرابطة والخاصة بجمعيات ومجموعات وكالات ترقية الاستثمار الإقليمية (SCRIPA).

وأوضح المدير العام للوكالة، في مداخلته، أن تعزيز التعاون بين وكالات ترقية الاستثمار يمثل أداة استراتيجية لتطوير الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال اعتماد مقاربة مشتركة تقوم على تعزيز تبادل الخبرات والقدرات المؤسساتية، وتثمين التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وتحقيق نتائج عملية عبر تبادل فرص الاستثمار، وتنظيم بعثات مشتركة للترويج للاستثمار، وتعزيز التنسيق في مجال مرافقة المستثمرين.

وأشار إلى أن اللقاء الإقليمي المزمع تنظيمه بالجزائر يندرج ضمن التحضيرات للدورة المقبلة للمؤتمر العالمي للاستثمار المقرر تنظيمه بجنيف. وسيشكل منصة لتعزيز الحوار والتشاور بين وكالات المنطقة، وتحديد آليات عملية لتطوير التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود الرامية إلى ترقية الاستثمار.

كما أكد عمر ركاش، ضرورة تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم مسارات التنويع الاقتصادي، ومواكبة التحولات الطاقوية والرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار. مجددا التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالمساهمة الفاعلة في هذا المسار بالتنسيق مع الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار وشركائها.