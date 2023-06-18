الجزائر تحتضن اجتماع اتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي بمجال التكنولوجيا النووية

يشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على الاجتماع ال34 لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، (AFRA).

وحسب بيان لوزارة الطاقة، يشارك في هذا الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر، 32 من كبار ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية. ورؤساء لجان اتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (AFRA).

وكذا نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم التعاون الفني، هوا ليو، ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتناول الإجتماع مراجعة تنفيذ الأنشطة الجارية للاتفاقية ودراسة مقترحات المشاريع الجديدة. وتقديم توصيات بشأنها لإدراجها في البرنامج القادم لاتفاقية AFRA.

كما أن الجزائر مدعوة لتولي رئاسة مجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لمدة سنة، ابتداء من شهر سبتمبر القادم.