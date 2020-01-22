الجزائر تحتضن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي غدا الخميس

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الجزائر تحتضن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي غدا الخميس
بقلم سميرة.ل

تحتضن الجزائر غدا الخميس، بالعاصمة، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول بالإضافة إلى ليبيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، فإن هذا الإجتماع ستشارك فيه كل من تونس،مصر،السودان،تشاد والنيجر، بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.

ويتم استعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا الشقيقة بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية وعلى رأسها الجزائر لإيجاد مسار تسوية الأزمة فيها.

ويندرج هذا الإجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين لمرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية إلى الطريق الصحيح.


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