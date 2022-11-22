الجزائر تحتضن الإجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي

تحتضن الجزائر يومي 23 و24 نوفمبر 2022، الإجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي. التابع “للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، بإشرافٍ من وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي. وهذا بمشاركة أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وممثلي المرصد من 22 دولة عربية.

وسيتناول الإجتماع السابع موضوع “آليات تفعيل عمل المرصد وسجل التراث العمراني العربي. علمًا أن فعاليات اليوم الأول سيحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحّال. فيما سيشهد اليوم الثاني والأخير لهذا الاجتماع، زيارة ميدانية للمشاركين لأهم المواقع الأثرية بولاية تيبازة.