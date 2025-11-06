الجزائر تحتضن الإجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تحتضن صبيحة اليوم الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا.

وشارك في الإجتماع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي. ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي.

