الجزائر تحتضن الاجتماعات السنوية للمنتدى الافريقي للإدارة الجبائية

ستحتضن الجزائر الاجتماعات السنوية للمنتدى الافريقي للإدارة الجبائية (ATAF-2025)، في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى.

وسيخصص المنتدى، لمناقشة الحوكمة الجبائية الفعالة الكفيلة بالمساهمة في رسم مستقبل القارة المالي.

وحسبما أعلنته المديرية العامة للضرائب على موقعها الالكتروني، فإن هذه اللقاءات المزمع تنظيمها بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار “اعتماد مقاربات فعالة ومستهدفة للأنظمة الجبائية العادلة”. ستجمع نخبة من المسؤولين الجبائيين الأفارقة ووزراء المالية وصناع السياسات وشركاء التنمية العالميين.

ويهدف هذا التجمع إلى “رسم مستقبل القارة المالي من خلال تعزيز أجندة مشتركة تدعم التعبئة المستدامة للموارد المحلية. وتضمن حوكمة ضريبية فعالة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل”.

وتعد هذه الفعالية “فرصة فريدة لتعميق الحوار وتعزيز قدرات القارة الافريقية على تمويل تنميتها الذاتية وتحقيق تحول مستدام”.

للتذكير، يمثل المنتدى الافريقي للإدارة الجبائية، الذي تم انشاؤه في نوفمبر 2009. أرضية للحوار والتشاور حول سبل تحسين الأنظمة الضريبية في افريقيا.

كما يسعى هذا المنتدى، الذي أصبحت الجزائر عضوا فيه منذ سنة، إلى تحسين نجاعة الأنظمة والإدارة الجبائية في افريقيا. عبر اقتراح أفضل الأنظمة الجبائية بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد الوطنية بفعالية أكبر.

وكانت الاجتماعات السنوية الأخيرة للمنتدى الافريقي للإدارة الجبائية (الذي يوجد مقره بجنوب افريقيا). قد جرت بكيغالي (رواندا) في نهاية سنة 2024.