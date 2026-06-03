الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

تحتضن الجزائر، اليوم الأربعاء، أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. والذي سيجمع الوزراء المكلفين بقطاع المحروقات في كل من الجزائر ونيجيريا ونيجر، حسبما أفاد به بيان لوزارة المحروقات.

وسيشارك في هذا الاجتماع المندرج في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن هذا المشروع الاستراتيجي القاري، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب. ووزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في نيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول لنيجر، حمادو تيني.

كما سيعرف هذا الاجتماع حضور الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، نور الدين داودي، إلى جانب مسؤولي كل من الشركة النيجيرية “ان ان بي سي” NNPC . والشركة النيجرية “سونيداب” Sonidep. إضافة إلى فرق العمل التقنية والخبراء من البلدان الثلاثة، حسب المصدر نفسه.

وسيشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. لا سيما من خلال تقديم نتائج دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، التي أنجزت بقرار مشترك من الدول الثلاث من طرف مكتب الدراسات “بانسبان” Penspen. إلى جانب تقييم مستوى تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماعات السابقة المنعقدة بكل من نيامي وأبوجا والجزائر.

وسيتم التطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المنعقد بالجزائر العاصمة في 11 فبراير 2025. والذي توج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث، تلتزم من خلالها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك. من أجل تجسيد هذا المشروع الهام، يضيف البيان.

ويعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء من بين أهم المشاريع الطاقوية الاستراتيجية على مستوى القارة الإفريقية. حيث يهدف إلى إنشاء خط أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا. مرورا بنيجر، وصولا إلى الجزائر، بما يسمح بتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية والأسواق الدولية الأخرى.

ويندرج هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا “نيباد”، ويرتقب أن يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة القارة الإفريقية. كممون رئيسي للطاقة على المستوى العالمي، فضلا عن دعمه للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية.

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