الجزائر تحتضن الجمعية العامة لآلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي

ستحتضن الجزائر غدا الأربعاء، أشغال الجمعية العامة الرابعة لآلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول“، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وسيرأس أشغال الجمعية العامة، فريد بن شيخ، رئيس الجمعية العامة للأفريبول، المدير العام للأمن الوطني.

وسيناقش المشاركون عدة نقاط في جدول الأعمال، على غرار سبل تعزيز التعاون الشرطي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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