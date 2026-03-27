الجزائر تحتضن الحدث القاري الأول في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

تحتضن الجزائر بدءاً من هذا السبت وعلى مدار 72 ساعة، الحدث القاري الأول في مجال الاتصالات والتكنولوجيا Global Africa Tech.

وسيتم تنظيم هذا الحدث، من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتعاون مع اتصالات الجزائر. وسيشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من 45 دولة.

وسيتواجد 50 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، وخبراء دوليين في مجالات الاتصالات، التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ويُقام هذا الحدث، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار: “كل الشبكات، تقارب واحد”.

وقالت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنّ الشعار يعكس الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا موحّدة رقمياً.

ويقوم التصور على تكامل الشبكات الأرضية والبحرية والفضائية، وبناء منظومة اتصالات حديثة، آمنة، مرنة ومستدامة، قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.

ويُعد Global Africa Tech منصة رفيعة المستوى تجمع كبار الفاعلين وصنّاع القرار في إفريقيا والعالم.

وتُعنى المنصة بالنقاش والتفكير الجماعي حول مستقبل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وتركّز على تطوير البنية التحتية الأرضية، وتعزيز شبكات الألياف البصرية. وإطلاق مبادرات متقدمة في مجال الاتصالات الفضائية والجوية، وتأمين الكابلات البحرية، وربط الموانئ الذكية. وهذا بما يعزز الترابط القاري ويدعم السيادة الرقمية الإفريقية.