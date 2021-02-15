الجزائر تحتضن الدورة الـ12 للملتقى الأورو-مغاربي للأدباء والكتاب غدا

تحتضن الجزائر الدورة الـ12 للملتقى الاورو-مغاربي للأدباء والكتاب، الذي سينظم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بين 16 فبراير و16 مارس.

أدباء وكتاب من دول منطقة المتوسط، سيناقشون مواضيع ذات صلة بالشعر والادب في زمن الوباء.

ونظمت الدورة من طرف وفد الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع المتعامل الثقافي الجزائري “فيفاريوم”، وتحمل شعار “الحياة غدا”، وستكون عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بسبب الظروف الصحية.

وسيشارك في هذه اللقاءات كل من سعاد لبيز ولميس سعيدي واكرم الكبير، إلى جانب كلوديا فوسي “مالطا” واليساندرا فاجيولي “ايطاليا” وناتالي سكوفرونك “بلجيكا” الفائزة بجائزة الأدب لسنة 2020 للإتحاد الأوروبي.

وبهدف التكيف مع تقنية الواقع الافتراضي، لجأ المنظمون إلى لقاءات منفصلة بين كاتب جزائري وآخر أوروبي الذين سيتناقشان حول الشعر والأدب في زمن وباء فيروس كورونا وكذا نتائج الأزمة الصحية على الكتابة.

وسيتم نقل الدورة الـ12 من هذا الملتقى عبر حسابات الرسمية فايسبوك وانستغرام لوفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر.