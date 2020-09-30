الجزائر تحتضن الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك

تحتضن الجزائر، شهر فيفري من السنة المقبلة، الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك.

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة الإبتكار والإستشراف الإقتصادي، سعيدي هشام، اليوم الأربعاء، أن تنظيم الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك سيكون من 8 إلى 10 فيفري 2021 بقصر المعارض.

وأضاف ذات المسؤول أن “الصالون يهدف اساسا الى تحسين مناخ التصدير في الجزائر، لاسيما بتقريب المصدر من المستورد، بالتالي إشراك جميع الفاعلين في هذه العملية الإقتصادية الهامة”.

وأشار المسؤول الأول عن المؤسسة أن “الصالون سيكون بمثابة تشجيع وتثمين للجهود التي يبذلها جميع الأطراف المهتمين بخلق أسواق خارجية جديدة بشكل عام وأـسواق إفريقية بشكل خاص”.

وسيعرف الصالون مشاركة أكثر من 350 عارضا وطني من المنتجين والصناعيين والناقلين والمصدرين.

وسيضمن أيضا مختلف القطاعات الحيوية والشعب على غرار شعبة الزراعة، الصناعات الثقيلة، قطاع الخدمات، البنوك، النقل، التأمينات.

كما سيتم تنظيم ورشات ينشطها خبراء جزائريين وأجانب، لتبادل الرؤى في ميدان التصدير واللوجستيك.