الجزائر تحتضن الطبعة الأولى للأديبات الشابات سبتمبر المقبل

ستحتضن الجزائر الطبعة الأولى للّقاءات السّنوية في حوض المتوسّط وإفريقيا للأديبات الشابات، حسب منظمي هذه التظاهرة الثفافية.

وستكون هذه التّظاهرة بمكتبة الحامة بالجزائر العاصمة، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وسيكون هذا اللقاء مركزا لنقاشات أدبية وفكرية للإحتفاء بالخيال وقوة الكلمات لدى النساء في الكتابة ولدى النساء في الإبداع عامة.

وتأتي الطبعة الأولى لهذه التّظاهرة تكريما للكاتبة يمينة مشاكرة، وسيتم بالمناسبة إطلاق جائزة أدبية تحمل اسم هذه الكاتبة.

وتكون مفتوحة على ثلاث لغات “عربية، فرنسية، أمازيغية”.