الجزائر تحتضن الطبعة الأولى للصالون الدولي الرقمي للصناعات الغذائية

تحتضن الجزائر، الشهر المقبل، الصالون الدولي الرقمي الأول للصناعات الغذائية.

أفادت شركة الاندلس للمعارض والفعاليات الرقمية، في بيان لها، أن الجزائر ستحتضن خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح و16 من شهر نوفمبر المقبل فعاليات الصالون الدولي الرقمي الأول للصناعات الغذائية واللوجستيك والانتاج الوطني.

وحسب ذات البيان، الذي نقله التلفزيون الجزائري، فإن الصالون سيشارك فيه متعاملون جزائريون وأجانب موزعين على عدة قطاعات.

أبرزها الصناعات الغذائية و التعبئة والتغليف والمطابع والبنوك والتأمين والخدمات اللوجستية وشركات العبور والشحن الجوي و البحري، فضلا عن شركات الاستشارات الاستراتيجية.

وحسب مديرة الإعلام للشركة المنظمة، وسام عبورة فإن “نجاعة منهجية الرقمنة في الصالونات والمعارض الاقتصادية، وهي تجربة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في هذا المجال، وخطوة تصنعها الجزائر في مجال التظاهرات الاقتصادية والرقمنة”.

وشرع المنظمون في استقبال أولى طلبات التسجيل للمشاركة في التظاهرة من عدة دول على غرار أوكرانيا التي تم اختيارها “ضيف شرف” هذه الطبعة وفيتنام والأردن وتركيا وألمانيا لعرض منتجاتهم رقميا، الى جانب متعاملين اقتصاديين ناشطين في عدة مجالات من داخل الوطن.

من جانب أخر، يرتقب تنظيم أول معرض دولي رقمي مخصص للقطاع الفلاحي ابتداء من 17 نوفمبر المقبل ويستمر إلى غاية نهاية الشهر.