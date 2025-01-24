الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من “Slush’s D”

افتتحت أمس الخميس، تظاهرة “الجزائر سلاش’س دي”، “Algiers Slush’s D”، بالعاصمة، والتي تمثل الطبعة الإفريقية الأولى من هذا الحدث العالمي.

ويُعنى حدث “سلاش’س دي” (Slush’s D)، بدعم الأنظمة البيئية للمؤسسات الناشئة، بهدف توفير حلول تكنولوجية تبتكرها مؤسسات ناشئة جزائرية لإشكاليات قطاع الصحة.

وأكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، في تصريح له على هامش هذا اللقاء، أن “+سلاش’س دي+ يعد حدثا جاب العالم. وينظم لأول مرة في إفريقيا انطلاقا من الجزائر. مما يعني أن نظامنا البيئي قد تطور كثيرا و سوف يحظى برؤية أفضل على المستوى الدولي”.

وأضاف واضح، أن هذا اللقاء يتميز باختيار ثلاث مؤسسات ناشئة جزائرية من بين 50 مترشحة للمشاركة في هذا المسعى. الذي بادر به كل من المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتشر”. وكذلك المخبر الصيدلاني “روش الجزائر”.

وأكد أن التحدي يتمثل في التطبيق الميداني للحلول التكنولوجية المقترحة من هذه المؤسسات الناشئة. وذلك من أجل تحسين نوعية العلاج ومسار المرضى، بما أن الابتكار وسيلة للتطور.

وأكد الوزير، أن قطاعه، سيقوم بمرافقة هذه المؤسسات، مشيرا إلى التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال الإبتكار والمؤسسات الناشئة في الجزائر.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين، وممثلة وزارة الصحة، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي. وسفيرا كل من سويسرا وفنلندا بالجزائر.